Райффайзен банк отримав від DFC ресурс для кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

Райффайзен банк отримав гарантію кредитного портфеля від Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) на суму 40 млн доларів. Вона дозволяє банку надавати кредити на суму до 50 млн доларів малому та середньому бізнесу в Україні протягом наступних 8 років.

Дана гарантія забезпечує фінансову стабільність і допомагає знизити ризики для банку, що сприяє збільшенню доступу підприємств до фінансових ресурсів.

Договір гарантії кредитного портфеля з DFC було укладено за технічної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Згідно з умовами договору, DFC буде покривати до 80% ризику неповернення кредитів, які Райффайзен банк видаватиме під заставою позичальникам, що відповідають встановленим вимогам.

За словами віце-президента DFC Джима Полана, приватний сектор відіграє ключову роль у забезпеченні здатності України вистояти у боротьбі з російською агресією та ефективно відновитися, а гарантії від DFC забезпечать необхідну підтримку українським малим підприємствам.

"Сполучені Штати пишаються своїм лідерством у виконанні місії з мобілізації приватного капіталу для розбудови цього потенціалу. DFC продовжить надавати підтримку українському народу та економіці", - сказав він.

На думку голови правління Райффайзен банку Олександра Писарука, новий спільний ініціативний проєкт з DFC та USAID істотно розширить можливості для українського малого бізнесу в отриманні кредитів, особливо враховуючи ризики воєнного часу.

"Підприємства зможуть отримати кредити для поповнення обігових коштів та фінансування довгострокових інвестиційних проєктів, що допоможе відновлювати українську економіку, стимулювати експорт і створювати нові робочі місця", – вважає він.

Нагадаємо, 14 листопада DFC вирішила направити спецпредставника в Україну, щоб пришвидшити отримання страхування інвесторами.

Загалом DFC вже підтримала низку проектів в Україні на суму 400 млн доларів. Зокрема, було виділено 250 мільйонів доларів США для підтримки зусиль українських птахівників і виробників зерна щодо пом’якшення наслідків війни Росії проти України.

Додамо, що DFC є урядовою установою США і співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.