Украинский банк впервые за время полномасштабного вторжения привлек иностранного инвестора

Нидерландский фонд Good Growth Fund (DGGF) от имени правительства Нидерландов стал акционером Банка "Львов". Объем инвестированного капитала через фонд составляет 4,5 млн евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Банка "Львов".

"Это важная веха для Банка "Львов". Значительность события усиливается тем, что впервые с начала полномасштабной войны иностранный инвестор обратился к НБУ и получил одобрение на покупку акций украинского банка", - говорится в сообщении финучреждения.

Отмечают, что это событие свидетельствует о многолетней поддержке, которую западные партнеры оказывают украинской экономике и украинскому народу.

Согласно сообщению пресс-службы, общий прирост капитала Банка "Львов" составил 5,5 млн евро. Помимо DGGF, еще 1 миллион евро внес крупнейший акционер банка – швейцарская компания responability Participations. Responsability Investments — ведущая компания по управлению активами, специализирующаяся на инвестициях на частном рынке, направленных на достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

"Мы гордимся устойчивостью Банка "Львов" и его приверженностью поддержке украинского малого и среднего бизнеса. Дополнительные инвестиции responsAbility в акционерный капитал в сочетании с инвестициями DGGF подчеркивают нашу приверженность поддержке банка и экономики Украины. Мы приветствуем DGGF как нового инвестора и с нетерпением ждем возможностей для роста, который создаст это партнерство. В то же время мы подтверждаем, что доверие к финансовому сектору Украины остается сильным", - заявил руководитель отдела финансовой доступности responsAbility Investments Владимир Цапко.

Привлечение иностранного инвестора является важным сигналом для всех остальных

Капитал, привлеченный Банком "Львов" от DGGF, является положительным сигналом для всех западных инвесторов. Несмотря на вызовы войны, украинская экономика не только выдержала вторжение, но продемонстрировала способность к быстрому восстановлению.

"Упорство, трудолюбие и мастерство украинских предпринимателей являются ценным ресурсом нашей экономики. С новыми партнерствами она будет только умножаться", - отмечают в финучреждении.

По словам главы правления Банка "Львов" Ашота Абраамяна, партнерство с DGGF открывает новые возможности для финучреждения и для его клиентов. Ведь благодаря этим инвестициям улучшаются финансовые возможности развития малого и среднего бизнеса в Западном регионе Украины.

О DGGF

DGGF (Dutch Good Growth Fund) – голландский государственный инвестиционный фонд, поддерживающий развитие финансового сектора. Фонд оказывает поддержку фондам и финансовым учреждениям, обслуживающим малый и средний бизнес на развивающихся и нестабильных рынках в более чем 70 странах мира. На сегодняшний день фонд имеет более 50 объектов инвестирования и около 400 миллионов привлеченного капитала.

О Банке "Львов"

Банк "Львов" – банк для обслуживания малого и среднего бизнеса, который работает исключительно в западных регионах Украины. По итогам 2023 года он занял 30-е место (из 64 банков) по размеру активов, составивших 252 млн евро, и кредитному портфелю в 170 млн евро.

Банк активно создает международные программы финансовой поддержки фермеров, экспортеров и импортеров, энергоэффективных производств, социально значимых компаний.