Український банк вперше за час повномасштабного вторгнення залучив іноземного інвестора

Нідерландський фонд Good Growth Fund (DGGF) від імені уряду Нідерландів став акціонером Банку "Львів". Обсяг інвестованого капіталу через фонд становить 4,5 млн євро.

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Про це повідомляє пресслужба Банку "Львів".

"Це важлива віха для Банку "Львів". Значність події посилюється тим, що вперше з початку повномасштабної війни іноземний інвестор звернувся до НБУ та отримав схвалення на купівлю акцій українського банку", - йдеться в повідомленні фінустанови.

Там зазначають, що ця подія свідчить про багаторічну підтримку, яку західні партнери надають українській економіці та українському народові.

Згідно з повідомленням пресслужби, загальний приріст капіталу банку "Львів" становив 5,5 млн євро. Крім DGGF, ще 1 мільйон євро вніс найбільший акціонер банку - швейцарська компанія responability Participations. Responsability Investments — провідна компанія з управління активами, що спеціалізується на інвестиціях на приватному ринку, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй.

"Ми пишаємося стійкістю Банку "Львів" та його відданістю підтримці українського малого та середнього бізнесу. Додаткові інвестиції responsAbility в акціонерний капітал у поєднанні з інвестиціями DGGF підкреслюють нашу відданість підтримці банку та економіки України. Ми вітаємо DGGF як нового інвестора і з нетерпінням чекаємо можливостей для зростання, які створить це партнерство. Водночас ми підтверджуємо, що довіра до фінансового сектору України залишається сильною", - заявив керівник відділу фінансової доступності responsAbility Investments Володимир Цапко.

Залучення іноземного інвестора є важливим сигналом для всіх інших

Капітал, залучений Банком "Львів" від DGGF, є позитивним сигналом для всіх західних інвесторів. Незважаючи на виклики війни, українська економіка не тільки витримала вторгнення, але й продемонструвала здатність до швидкого відновлення.

"Завзятість, працьовитість та майстерність українських підприємців є цінним ресурсом нашої економіки. З новими партнерствами вона тільки множитиметься", - зазначають у фінустанові.

За словами голови правління Банку "Львів" Ашота Абраамяна, партнерство із DGGF відкриває нові можливості для фінустанови і для її клієнтів. Адже завдяки цим інвестиціям покращуються фінансові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу у Західному регіоні України.

Про DGGF

DGGF (Dutch Good Growth Fund) – голландський державний інвестиційний фонд, який підтримує розвиток фінансового сектору. Фонд надає підтримку фондам і фінансовим установам, які обслуговують малий і середній бізнес на ринках, що розвиваються, і нестабільних ринках, у більш ніж 70 країнах світу. На сьогоднішній день фонд має понад 50 об'єктів інвестування та майже 400 мільйонів залученого капіталу.

Про Банк "Львів"

Банк "Львів" – це банк для обслуговування малого та середнього бізнесу, який працює виключно у західних регіонах України. За підсумками 2023 року він посів 30-е місце (з 64 банків) за розміром активів, що склали 252 млн євро, і кредитному портфелю в 170 млн євро.

Банк активно створює міжнародні програми фінансової підтримки фермерів, експортерів та імпортерів, енергоефективних виробництв, соціально значимих компаній.