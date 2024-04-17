В НБУ рассказали, как будут регулировать рынок криптовалют в Украине

Украина, как кандидат в члены ЕС, планирует одобрить европейские нормы по регулированию виртуальных активов. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптовалют и финансовой системы в целом.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA).

"Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом", - заявила Рожкова во время встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности. Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.

MiCA (Markets in Crypto Assets) – это документ, регулирующий криптовалюты в Евросоюзе. В него вошли правила, распространяющиеся на эмитенты необеспеченных цифровых активов и стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.

Документ направлен на защиту инвесторов и потребителей в 27 странах ЕС, а также создание прозрачности и стабильности в криптоиндустрии. MiCA предусматривает единый подход к регулированию цифровых активов, что упростит взаимодействие профильных компаний с наблюдательными ведомствами и снизит административные расходы участников рынка.

MiCA также предусматривает строгие правила, направленные на защиту инвесторов и потребителей, включая раскрытие информации и соблюдение стандартов AML/CFT, а также предусматривает более жесткие требования к стейблкоинам, которые должны быть поддержаны отдельным резервом активов.

Ранее Рожкова заявляла, что Украина на пути легализации криптовалют находится там, где и несколько лет назад, а Национальный банк не считает криптоактивы деньгами.

Криптовалюта в Украине: решения власти

Еще в 2017 году НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомиссия по регулированию в сфере рынков финансовых услуг, опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что "сложная правовая природа криптовалют" не позволяет признать их денежными средствами, валютой, платежным средством другой страны, валютной ценностью, электронными деньгами, ценными бумагами или денежным суррогатом.

В феврале 2022-го Верховная Рада приняла законопроект "О виртуальных активах". Предполагалось, что он позволит запустить легальный рынок таких активов, но заработает после того, как парламент поддержит еще один проект – касательно налогообложения операций с криптовалютой.

Однако позже член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко объяснял в интервью Delo.ua, что рабочая группа, которая должна была наработать изменения в Налоговый кодекс, не смогла выписать необходимые нормы, поскольку в законе "О виртуальных активах" существуют правовые неопределенности.

Поэтому было решено, что закон нужно доработать и имплементировать в этот документ нормы MiCa – европейского документа, который предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС.

В то же время в Национальной стратегии доходов, недавно опубликованной правительством, указано, что в течение 2024 года планируется проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте.

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