У НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют в Україні

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання віртуальних активів. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптовалют та фінансової системи загалом.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA).

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", - заявила Рожкова під час зустрічі Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи (FSB Regional Consultative Group for Europe), до складу якої входить Україна.

MiCA (Markets in Crypto Assets) - це документ, який регулює криптовалюти в Євросоюзі. До нього увійшли правила, які поширюються на емітентів незабезпечених цифрових активів та стейблкоїнів, торгові та кастодіальні платформи.

Документ спрямований на захист інвесторів та споживачів у 27 країнах ЄС, а також на створення прозорості та стабільності у криптоіндустрії. MiCA передбачає єдиний підхід до регулювання цифрових активів, що спростить взаємодію профільних компаній із наглядовими відомствами та знизить адміністративні витрати учасників ринку.

MiCA також передбачає суворі правила, спрямовані на захист інвесторів та споживачів, включаючи розкриття інформації та дотримання AML/CFT-стандартів, а також передбачає більш жорсткі вимоги до стейблкоїнів, які мають бути підтримані окремим резервом активів.

Раніше Рожкова заявляла, що Україна на шляху щодо легалізації криптовалют перебуває там, де й декілька років тому, а Національний банк не вважає криптоактиви грошима.

Криптовалюта в Україні: рішення влади

Ще у 2017 році НБУ, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Нацкомісія з регулювання у сфері ринків фінансових послуг, опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що "складна правова природа криптовалют" не дозволяє визнати їх грошовими коштами, валютою, платіжним засобом іншої країни, валютною цінністю, електронними грошима, цінними паперами чи грошовим сурогатом.

У лютому 2022-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи". Передбачалося, що він дозволить запустити легальний ринок таких активів, але запрацює після того, як парламент підтримає ще один проєкт – про оподаткування операцій із криптовалютою.

Проте пізніше член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Юрій Бойко пояснював в інтервʼю Delo.ua, що робоча група, яка мала напрацювати зміни до Податкового кодексу, не змогла виписати необхідні норми, оскільки в законі "Про віртуальні активи" існують правові невизначеності.

Тому було вирішено, що закон потрібно допрацювати та імплементувати в цей документ норми MiCa – європейського документа, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС.

Водночас у Національній стратегії доходів, яку нещодавно опублікував уряд, вказано, що протягом 2024 року планується проаналізувати різні варіанти оподаткування віртуальних активів, можливих в українському контексті.

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