В Украине вводят в обращение новые банкноты номиналом 20 гривен

Национальный банк с 24 октября 2023 вводит в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 20 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот Национальный банк с 24 октября 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года - с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного выпуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые купюры будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

В финучреждении напомнили, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего председателя Национального банка.

Заметим, в Украине сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы. Сумма наличных, которая обращалась в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года, составляет 727,9 млрд грн. На одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет.

НБУ продолжил обмен мелких монет и старых банкнот гривны

Напомним, чтобы дать украинцам больше времени, Национальный банк продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот гривны старого образца (номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска), которые уже длительно изымаются из обращения и перестали быть платежным средством.

Итак, если в ваших кошельках или копилках остались вышеупомянутые мелкие монеты и старые банкноты, вы можете бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются, до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев ( 90 дней) после его завершения или отмены.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и ряде отделений уполномоченных банков (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ").