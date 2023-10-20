В Україні вводять в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень

Національний банк із 24 жовтня 2023 року вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

В фінустанові нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку.

Зауважимо, В Україні зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси. Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року, становить 727,9 млрд грн. Наразі на одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет.

НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот гривні

Нагадаємо, щоб дати українцям більше часу, Національний банк продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок та банкнот гривні старого зразка ( номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску), що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом.

Отже, якщо у ваших гаманцях чи скарбничках залишилися вищезазначені дрібні монети та старі банкноти, ви можете безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу, до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування.

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ").