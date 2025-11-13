- Тип
20 лет Delo.ua: медиа, которое говорит на языке бизнеса
Вот уже 20 лет Delo.ua остаётся голосом украинского бизнеса. Из деловой газеты формата B2 медиа выросло в современную цифровую платформу, которая говорит с бизнесом на одном языке — честно, разумно и по существу.
За два десятилетия Delo.ua превратилось в современное онлайн-медиа с разветвлённой системой спецпроектов, рейтингов и мероприятий для предпринимателей. Основанное одной из крупнейших европейских медиагрупп — Handelsblatt, издание стало настоящей школой для целого поколения журналистов, среди которых сегодня — авторы Forbes, Liga.net, «Украинской правды».
Сегодня Delo.ua входит в бизнес/медиа бюро «Економіка+» — экосистему, объединяющую ведущие украинские медиа и события, где бизнес имеет свой голос.