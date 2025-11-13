Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років Delo.ua: медіа, що говорить мовою бізнесу

Вже 20 років Delo.ua залишається голосом українського бізнесу. З ділової газети формату B2 медіа виросло у сучасну цифрову платформу, що говорить з бізнесом однією мовою - чесно, розумно й по суті.

За два десятиліття Delo.ua перетворилося на сучасне електронне медіа з розгалуженою системою спецпроєктів, рейтингів і подій для підприємців. Засноване однією з найбільших європейських медіагруп - Handelsblatt, видання стало справжньою школою для цілого покоління журналістів, серед яких нині - автори Forbes, Liga.net, «Української правди».

Сьогодні Delo.ua входить до бізнес/медіа бюро «Економіка+» - екосистеми, що об’єднує провідні українські медіа та події, де бізнес має свій голос.