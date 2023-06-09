Acer поставляет компьютерное оборудование в Россию, несмотря на заявление о выходе из РФ, — Reuters

Тайваньский производитель компьютеров Acer с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года поставил на российский рынок компьютерное оборудование на минимум $70,4 млн.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

В то же время, основные конкуренты компании — Dell и HP — прекратили поставки в феврале и апреле 2022 года соответственно после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Оборудование, произведенное Acer, поставлялось в Россию как через дочернюю компанию, полностью принадлежащую Acer, зарегистрированную в Швейцарии, так и через ряд служб доставки по заказу этой "дочки".

Поставки осуществлялись таким образом, чтобы они не нарушали санкции Тайбэя против Москвы. Компания также не экспортировала товары, которые включены в санкционный список Швейцарии против РФ.

В компании заявляют, что швейцарская "дочка" не поставляла никаких ноутбуков или настольных компьютеров в Россию с 8 апреля прошлого года, но признается в поставках дисплеев и аксессуаров на российский рынок "для гражданского ежедневного использования, обеспечивая соблюдение международных санкций".

Источники Reuters утверждают, что Acer поставляет в РФ мониторы ПК и ноутбуки.

Напомним, 8 апреля 2022 года Acer заявила, что "прекращает свой бизнес в России". Тогда в компании пояснили это "последними событиями".

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