Acer постачає комп’ютерне обладнання до Росії, незважаючи на заяву про вихід з РФ, — Reuters

Тайванський виробник комп’ютерів Acer з 8 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року поставив на російський ринок комп’ютерне обладнання на щонайменше $70,4 млн.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані митниці.

Водночас основні конкуренти компанії — Dell і HP — припинили поставки в лютому та квітні 2022 року відповідно після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Натомість обладнання, вироблене Acer, постачалося в Росію як через дочірню компанію, що повністю належить Acer, зареєстровану в Швейцарії, так і через низку служб доставки на замовлення цієї "дочки".

Поставки здійснювали у такий спосіб, щоб вони не порушували санкцій Тайбея проти Москви. Компанія також не експортували товари, які включені до санкційного списку Швейцарії проти РФ.

В компанії заявляють, що швейцарська "дочка" не поставляла жодних ноутбуків чи настільних комп’ютерів до Росії з 8 квітня минулого року, але зізнається у поставках дисплеїв і аксесуарів на російський ринок "для цивільного щоденного використання, дотримуючись міжнародних санкцій".

Джерела Reuters стверджують, що Acer постачає до РФ монітори ПК і ноутбуки.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року Acer заявила, що "припиняє свій бізнес у Росії". Тоді в компанії пояснили це "останніми подіями".

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