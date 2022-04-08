Компанія Acer йде з російського ринку

Великий виробник електроніки з Тайваню Acer припиняє свій бізнес у Росії. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес у Росії", — йдеться у заяві.

У компанії висловили сподівання, що світ буде відновлено якнайшвидше, а також повідомили про співпрацю з кількома міжнародними агенціями та неурядовими організаціями для надання гуманітарної підтримки постраждалим внаслідок бойових дій.

Подібним чином надійшли вже багато брендів. Так, найбільша у світі компанія-виробник процесорів Intel повністю зупинила роботу в Росії через війну в Україні. Компанія засуджує російську агресію проти українців і не має наміру працювати на ринку окупантів.

Раніше, 4 березня, компанія Intel призупинила постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Таке ж рішення ухвалила технологічна компанія AMD.

Тайванська компанія ASUS, що спеціалізується на комп'ютерній електроніці, планує залишити Росію та розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес із країни-агресора.

Після початку повномасштабної російсько-української війни про припинення діяльності в Росії або скорочення бізнесу заявили багато закордонних компаній. У РФ немає потужностей, щоб компенсувати втрату техногігантів.