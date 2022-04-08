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Компанія Acer йде з російського ринку
Великий виробник електроніки з Тайваню Acer припиняє свій бізнес у Росії. Про це повідомила пресслужба компанії.
У компанії висловили сподівання, що світ буде відновлено якнайшвидше, а також повідомили про співпрацю з кількома міжнародними агенціями та неурядовими організаціями для надання гуманітарної підтримки постраждалим внаслідок бойових дій.
Подібним чином надійшли вже багато брендів. Так, найбільша у світі компанія-виробник процесорів Intel повністю зупинила роботу в Росії через війну в Україні. Компанія засуджує російську агресію проти українців і не має наміру працювати на ринку окупантів.
Раніше, 4 березня, компанія Intel призупинила постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Таке ж рішення ухвалила технологічна компанія AMD.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тайванська компанія ASUS, що спеціалізується на комп'ютерній електроніці, планує залишити Росію та розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес із країни-агресора.
Після початку повномасштабної російсько-української війни про припинення діяльності в Росії або скорочення бізнесу заявили багато закордонних компаній. У РФ немає потужностей, щоб компенсувати втрату техногігантів.