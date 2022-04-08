Компания Acer уходит с российского рынка

Крупный производитель электроники из Тайваня Acer приостанавливает свой бизнес в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России", — говорится в заявлении.

В компании выразили надежду, что мир будет восстановлен как можно скорее, а также сообщили о сотрудничестве с несколькими международными агентствами и неправительственными организациями для оказания гуманитарной поддержки пострадавшим в результате боевых действий.

Подобным образом поступили уже многие бренды. Так, крупнейшая в мире компания-производитель процессоров Intel полностью остановила работу в России из-за войны в Украине. Компания осуждает российскую агрессию против украинцев и не намерена работать на рынке оккупантов.

Ранее, 4 марта, компания Intel приостановила поставки своей продукции в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Такое же решение приняла технологическая компания AMD.

Тайваньская компания ASUS, специализирующаяся на компьютерной электронике, планирует покинуть Россию и разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес из страны-агрессора.

После начала полномасштабной российско-украинской войны об уходе из России или сокращении бизнеса заявили многие зарубежные компании. В РФ нет мощностей, чтобы компенсировать уход техногигантов.