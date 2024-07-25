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АМКУ разрешил продажу lifecell французской NJJ Capital

АМКУ разрешил продажу lifecell французской NJJ Capital
АМКУ разрешил продажу lifecell французской NJJ Capital

25 июля Антимонопольный комитет Украины разрешил продажу одного из крупнейших мобильных операторов Украины — компании lifecell.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Согласно решению АМКУ, компания DVL Telecom получила разрешение на получение контроля над ООО "Лайфселл", а также над связанными компаниями ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

Это разрешение является ключевым этапом в продаже lifecell французской телекоммуникационной группе NJJ Capital. Соглашение о продаже было заключено еще 29 декабря 2023 г. между нынешними владельцами lifecell (Lifecell Ventures BV, Global Bilgi Pazarlama Danismanlik ve Cagri Servisi Hizmetleri AS, Kule Hizmet ve Isletmecilik AS) и NJJ Capital.

АМКУ также разрешил согласованные действия, предусмотренные договором купли-продажи, в частности, положения о воздержании от конкуренции сроком на два года.

Это соглашение может стать одним из крупнейших на телекоммуникационном рынке Украины за последние годы.

Хронология продаж lifecell

В декабре 2023 года сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако 19 января АМКУ отклонил заявление NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь, Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg, заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела о покупке компанией DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании DVL Telecom (Франция) на получение контроля над компанией Datagroup Holding Limited (Кипр).

Однако соглашение находилось под угрозой отмены судом ареста 20% корпоративных прав lifecell, принадлежащих Фридману.

Арест акций lifecell

Напомним, 6 октября 2023 года Служба безопасности Украины проинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Экономическая правда" тогда сообщала, что среди арестованных активов наибольшим, стоимостью почти 13 млрд грн, оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл". Как оказалось, Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, которой принадлежит Lifecell.

В Lifecell подтвердили арест, но отметили, что он не повлиял на операционную деятельность компании, а у Фридмана, Авена и Косогова нет никакого контроля или влияния на Turkcell и Lifecell.

Добавим, что подсанкционный олигарх Фридман не получит никакой прибыли от продаж lifecell французскому инвестору, поскольку в соглашении между Turkcell и французской инвестиционной компанией NJJ четко указано, что никакие средства от продажи активов lifecell в Украине не будут переданы подсанкционным лицам или их предприятиям.

Автор:
Татьяна Гойденко