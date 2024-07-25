АМКУ разрешил продажу lifecell французской NJJ Capital

25 июля Антимонопольный комитет Украины разрешил продажу одного из крупнейших мобильных операторов Украины — компании lifecell.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Согласно решению АМКУ, компания DVL Telecom получила разрешение на получение контроля над ООО "Лайфселл", а также над связанными компаниями ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

Это разрешение является ключевым этапом в продаже lifecell французской телекоммуникационной группе NJJ Capital. Соглашение о продаже было заключено еще 29 декабря 2023 г. между нынешними владельцами lifecell (Lifecell Ventures BV, Global Bilgi Pazarlama Danismanlik ve Cagri Servisi Hizmetleri AS, Kule Hizmet ve Isletmecilik AS) и NJJ Capital.

АМКУ также разрешил согласованные действия, предусмотренные договором купли-продажи, в частности, положения о воздержании от конкуренции сроком на два года.

Это соглашение может стать одним из крупнейших на телекоммуникационном рынке Украины за последние годы.

Хронология продаж lifecell

В декабре 2023 года сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако 19 января АМКУ отклонил заявление NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь, Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg, заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела о покупке компанией DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании DVL Telecom (Франция) на получение контроля над компанией Datagroup Holding Limited (Кипр).

Однако соглашение находилось под угрозой отмены судом ареста 20% корпоративных прав lifecell, принадлежащих Фридману.

Арест акций lifecell

Напомним, 6 октября 2023 года Служба безопасности Украины проинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Экономическая правда" тогда сообщала, что среди арестованных активов наибольшим, стоимостью почти 13 млрд грн, оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл". Как оказалось, Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, которой принадлежит Lifecell.

В Lifecell подтвердили арест, но отметили, что он не повлиял на операционную деятельность компании, а у Фридмана, Авена и Косогова нет никакого контроля или влияния на Turkcell и Lifecell.

Добавим, что подсанкционный олигарх Фридман не получит никакой прибыли от продаж lifecell французскому инвестору, поскольку в соглашении между Turkcell и французской инвестиционной компанией NJJ четко указано, что никакие средства от продажи активов lifecell в Украине не будут переданы подсанкционным лицам или их предприятиям.