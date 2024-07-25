АМКУ дозволив продаж lifecell французькій NJJ Capital

25 липня Антимонопольний комітет України надав дозвіл на продаж одного з найбільших мобільних операторів України - компанії lifecell.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Згідно з рішенням АМКУ, компанія DVL Telecom отримала дозвіл на набуття контролю над ТОВ "Лайфселл", а також над пов'язаними компаніями ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер".

Цей дозвіл є ключовим етапом у процесі продажу lifecell французькій телекомунікаційній групі NJJ Capital. Угода про продаж була укладена ще 29 грудня 2023 року між нинішніми власниками lifecell (Lifecell Ventures B.V., Global Bilgi Pazarlama Danismanlik ve Cagri Servisi Hizmetleri A.S., Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.) та NJJ Capital.

АМКУ також дозволив узгоджені дії, передбачені договором купівлі-продажу, зокрема, положення про утримання від конкуренції строком на два роки.

Ця угода може стати однією з найбільших на телекомунікаційному ринку України за останні роки.

Хронологія продажу lifecell

У грудні 2023 року повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте 19 січня АМКУ відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про купівлю компанією DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії DVL Telecom (Франція) на набуття контролю над компанією Datagroup Holding Limited ( Кіпр).

Проте, угода перебувала під загрозою до скасування судом арешту 20% корпоративних прав lifecell, які належать Фрідману.

Арешт акцій lifecell

Нагадаємо, 6 жовтня 2023 року Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Йшлося про активи на 17 млрд гривень.

"Економічна правда" тоді повідомляла, що серед арештованих активів найбільшим, вартістю майже 13 млрд грн, виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл". Як виявилося, Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., якій належить Lifecell.

У Lifecell підтвердили арешт, але зазначили, що він не вплинув на операційну діяльність компанії, а Фрідман, Авен та Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та Lifecell.

Додамо, що підсанкційний олігарх Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell французькому інвестору, оскільки в угоді між Turkcell та французькою інвестиційною компанією NJJ чітко зазначено, що жодні кошти від продажу активів lifecell в Україні не будуть передані підсанкційним особам або їхнім підприємствам.