Apple увеличит количество рекламных объявлений на iPhone

Компания Apple планирует добавить рекламу в приложения на iPhone, где ее раньше не было, или увеличить количество объявлений, где они уже иногда появлялись. В первую очередь это касается таких программ, как Maps, Books и Podcasts. Об этом сообщает Bloomberg.

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Когда пользователь будет искать, например, ресторан или кафе на карте, то приложение порекомендует ему заведения, заплатившие за рекламу. Apple уже реализует подобную модель рекламы в App Store: разработчики могут заплатить за рекламирование своего приложения на странице поиска по определенному запросу, например, "игры-головоломки" или "редактор фотографий".

Реклама в Podcasts и Books может позволить издателям размещать рекламу на страницах приложений или платить, чтобы их объявление размещалось выше в результатах поиска.

Apple впервые представила рекламу в App Store в 2016 году. В сентябре 2021 года компания начала опрашивать пользователей, хотят ли они включить появляющуюся в этих приложениях персональную рекламу в соответствии с собственной политикой прозрачности отслеживания приложений (ATT). Социальные сети платят за подобные данные миллиарды долларов.

Отметим, что Apple может перенести выпуск iPhone 14. Причиной стали новые правила Китая об отгрузочных документах, что может привести к задержке поставок электроники.