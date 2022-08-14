Apple збільшить кількість рекламних оголошень на iPhone

Компанія Apple планує додати рекламу у додатки на iPhone де її раніше не було, або збільшити кількість оголошень, де вони вже іноді з'являлися. В першу чергу це стосуватиметься таких програм, як Maps, Books, та Podcasts. Про це повідомляє Bloomberg.

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Коли користувач буде шукати, наприклад, ресторан чи кафе на карті, то застосунок порекомендує йому заклади, які заплатили за рекламу. Apple вже реалізує подібну модель реклами в App Store: розробники можуть заплатити за рекламування свого додатка на сторінці пошуку за певним запитом, наприклад "ігри-головоломки" або "редактор фотографій".

Реклама у Podcasts і Books може дозволити видавцям розміщувати рекламу на сторінках застосунків або платити, щоб їхнє оголошення розміщувалося вище в результатах пошуку.

Apple вперше представила рекламу в App Store у 2016 році. У вересні 2021 року компанія почала запитувати користувачів, чи хочуть вони ввімкнути персоналізовану рекламу, яка з’являється в цих додатках, відповідно до власної політики прозорості відстеження додатків (ATT). Соціальні мережі платять за такі дані мільярди доларів.

Зазначаємо, що Apple може перенести випуск iPhone 14. Причиною стали нові правила Китаю про відвантажувальні документи, що може призвести до затримки поставок електроніки.