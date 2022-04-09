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Binancе выпустит для украинцев благотворительную криптокарту

Binancе выпустит для украинцев благотворительную криптокарту
Карты будут выпущены для украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины, и нуждающихся в помощи. Фото: Facebook/Binance

В ближайшее время крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binancе планирует увеличить помощь Украине до 20 млн долларов. 

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В течение этого месяца Binance также запустит благотворительную криптокарту для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в помощи. Это важная поддержка для наших граждан во время войны", – подчеркнул глава Минцифры.

Федоров отметил, что команда Binance продолжает сотрудничество с Министерством цифровой трансформации по внедрению криптозаконодательства и интеграции приложения "Дія" для идентификации украинских пользователей криптобиржи.

"CZ (основатель криптовалютной платформы Binance Чанпен Чжао – Delo.ua) подтвердил, что Binance неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине, а также в режиме 24/7 будет реагировать на конкретные случаи, когда санкционный режим может быть нарушен", – подытожил министр.

Ранее сообщалось, что Binance с 9 марта перестала поддерживать карты Mastercard и Visa, которые выпущены на территории Российской Федерации.

Напомним, в конце февраля криптовалютная биржа Binance предоставила Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи.

Деньги будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need.

Они будут направлены на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.

Автор:
Дмитрий Нарожный