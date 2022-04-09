Binancе випустить для українців благодійну криптокарту

Найближчим часом найбільша у світі криптовалютна біржа Binancе планує збільшити допомогу Україні до 20 млн доларів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Протягом цього місяця Binance також запустить благодійну криптокарту для всіх українців, які змушені залишити територію України та потребують допомоги. Це важлива підтримка для наших громадян під час війни", – наголосив глава Мінцифри.

Федоров зазначив, що команда Binance продовжує співпрацю з Міністерством цифрової трансформації щодо впровадження криптозаконодавства та інтеграції програми "Дія" для ідентифікації українських користувачів криптобіржі.

"CZ (засновник криптовалютної платформи Binance Чанпен Чжао – Delo.ua) підтвердив, що Binance неухильно дотримується вимог санкційної політики щодо російських чиновників та банків із санкційного списку, причетних до військової агресії в Україні, а також у режимі 24/7 буде реагувати на конкретні випадки, коли санкційний режим може бути порушений", – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що Binance з 9 березня перестала підтримувати карти Mastercard та Visa, випущені на території Російської Федерації.

Нагадаємо, наприкінці лютого криптовалютна біржа Binance надала Україні 10 млн доларів гуманітарної допомоги.

Гроші будуть розподілені між основними міжурядовими та некомерційними організаціями, які вже діють на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, iSans та People in Need.

Вони будуть спрямовані на допомогу дітям і сім'ям переміщених осіб в Україні та сусідніх країнах, а також тим людям, які не можуть виїхати з України і більше наражаються на небезпеку.