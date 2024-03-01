Бизнес заметно ослабил негативные ожидания результатов работы, но война сдерживает развитие

Украинский бизнес смягчил негативные оценки деловой активности в феврале 2024 года. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале вырос до 47,5 пункта по сравнению с 41,0 пункта в январе. Соответственно, ожидания бизнеса стали менее пессимистическими, но все еще остаются ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

При этом, согласно банковскому опросу, война, логистические проблемы, задержка с поступлением внешнего финансирования, значительный дефицит квалифицированных кадров и другие вызовы продолжают сдерживать экономический рост.

Предприятия торговли единственные из опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность. Это связано со снижением инфляционного давления, сохранением устойчивости валютного рынка и устоявшимся потребительским спросом. Секторальный индекс этих предприятий в феврале поднялся до 50,1 с 38,9 в январе.

Согласно сообщению, по сравнению с предыдущими двумя месяцами торговые компании предполагали увеличение объемов товарооборота и закупки товаров для дальнейшей реализации, а также улучшение оценок остатков товаров для продажи. Даже из-за роста расходов на логистику и доставку, связанную с блокированием западной границы польскими протестующими, бизнес все равно ожидает существенных доходов от реализации товаров, он снизил свои оценки относительно сокращения торговой маржи.

НБУ отмечает, что промышленность также смягчила негативные ожидания, но все равно следует пессимистическим прогнозам относительно будущих результатов своей деятельности, учитывая высокие риски безопасности и сложности с логистикой на фоне блокирования западной границы. Индекс секторальных ожиданий данной отрасли в феврале поднялся до 48.3 пунктов из 43.7 в январе, указывая на увеличение производства продукции.

Предприятия смягчили свои негативные прогнозы относительно новых заказов, включая экспорт, но ожидали снижения объемов незавершенного производства и сокращения запасов сырья и материалов. Кроме того, на фоне более слабого роста цен на сырье и материалы промышленники прогнозируют и более медленное удорожание продукции собственного производства.

Согласно данным НБУ, сфера услуг также показала смягчение, но не потеряла негативных ожиданий относительно своих экономических перспектив, учитывая рост рисков безопасности, увеличение расходов на логистику и ограниченный спрос. Секторальный индекс достиг 45.3 пункта в феврале по сравнению с 40.4 в январе. Предприятия ожидают медленного снижения объемов новых заказов и предоставленных услуг и предусматривают замедление роста закупочных цен и стоимости предоставляемых услуг.

Что касается строительной отрасли, то она продолжает показывать наиболее пессимистические прогнозы среди всех опрошенных секторов пятый месяц подряд. В НБУ отмечают, что на такую оценку влияет сезонное снижение активности, ограниченный инвестиционный спрос и критическая нехватка квалифицированных работников. Однако Индекс деловой активности в строительстве вырос до 43.7 пунктов в феврале с 31.9 в январе. Строительные компании также стали менее пессимистичными по привлечению подрядчиков, хотя и не ожидали изменений в объемах их услуг, несмотря на прогнозы о быстром росте стоимости этих услуг.

Ожидания увеличения стоимости закупок немного снизились, но прогнозы по удорожанию продукции остались на высоком уровне.

Напомним, что в январе бизнес отметил ухудшение своих текущих результатов деятельности в результате ряда негативных факторов. На оценку бизнеса повлияли рост интенсивности боевых действий, неопределенность сроков и объемов внешней финансовой помощи, увеличение расходов на мероприятия по киберзащите, а также дефицит квалифицированных кадров. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитанный Национальным банком, снизился до 41,0 по сравнению с 45,7 в декабре 2023 года.

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