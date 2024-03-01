Бізнес помітно послабив негативні очікування результатів роботи, але війна стримує розвиток

Український бізнес пом'якшив негативні оцінки щодо ділової активності в лютому 2024 року. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у лютому зріс до 47,5 пунктів у порівнянні з 41,0 пунктів у січні. Отже, очікування бізнесу стали менш песимістичними, але все ще залишаються нижче нейтрального рівня (50 пунктів).

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

При цьому, згідно з банківським опитуванням, війна, логістичні проблеми, затримка з надходженням зовнішнього фінансування, значний дефіцит кваліфікованих кадрів та інші виклики продовжують стримувати економічне зростання.

Підприємства торгівлі єдині серед опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність. Це пов'язано з зниженням інфляційного тиску, збереженням стійкості валютного ринку та сталому споживчому попиту. Секторальний індекс цих підприємств у лютому піднявся до 50,1 зі 38,9 у січні.

Згідно з повідомленням, у порівнянні з попередніми двома місяцями, торговельні компанії передбачали збільшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для подальшої реалізації, а також покращення оцінок залишків товарів для продажу. Навіть через зростання витрат на логістику та доставку, що пов'язано з блокуванням західного кордону польськими протестувальниками, бізнес все одно очікує суттєвих доходів від реалізації товарів, він зменшив свої оцінки стосовно скорочення торговельної маржі.

НБУ зазначає, що промисловість також пом’якшила негативні очікування, але все одно дотримується песимістичних прогнозів щодо майбутніх результатів своєї діяльності, враховуючи високі ризики безпеки та складнощі з логістикою на фоні блокування західного кордону. Індекс секторальних очікувань даної галузі у лютому піднявся до 48.3 пунктів з 43.7 у січні, вказуючи на збільшення виробництва продукції.

Підприємства пом'якшили свої негативні прогнози щодо нових замовлень, включно з експортом, але очікували на зниження обсягів незавершеного виробництва та скорочення запасів сировини та матеріалів. Окрім цього, на тлі слабшого зростання цін на сировину та матеріали промисловці прогнозують і повільніше здорожчання продукції власного виробництва.

Згідно з даними НБУ, сфера послуг також показала пом'якшення, але не втратила негативних очікувань щодо своїх економічних перспектив, враховуючи зростання безпекових ризиків, збільшення витрат на логістику та обмежений попит. Секторальний індекс досяг 45.3 пунктів у лютому порівняно з 40.4 у січні. Підприємства очікують на повільне зниження обсягів нових замовлень та наданих послуг та передбачають сповільнення зростання закупівельних цін та вартості наданих послуг.

Що стосується будівельної галузі, то вона продовжує демонструвати найбільш песимістичні прогнози серед усіх опитаних секторів п'ятий місяць поспіль. В НБУ наголошують, що на таку оцінку впливає сезонне зниження активності, обмежений інвестиційний попит та критична нестачу кваліфікованих працівників. Проте, Індекс ділової активності у будівництві зріс до 43.7 пунктів у лютому з 31.9 у січні. Будівельні компанії також стали менш песимістичними щодо залучення підрядників, хоча і не очікували змін в обсягах їхніх послуг, попри прогнози про швидке зростання вартості цих послуг.

Очікування на збільшення вартості закупівель трохи знизились, але прогнози щодо подорожчання продукції залишились на високому рівні.

Нагадаємо, що у січні бізнес відзначив погіршення своїх поточних результатів діяльності внаслідок ряду негативних факторів. На оцінку бізнесу вплинули зростання інтенсивності бойових дій, невизначеність щодо строків та обсягів зовнішньої фінансової допомоги, збільшення витрат на заходи з кіберзахисту, а також дефіцит кваліфікованих кадрів. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахований Національним банком, знизився до 41.0 у порівнянні з 45.7 у грудні 2023 року.