Бизнесмена разоблачили на хищении 6 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области

Полиция разоблачила предпринимателя на завышении стоимости работ по ремонту дорог в Киевской области, что повлекло излишнее расходование из бюджета 6,3 миллиона гривен. Об этом сообщают департамент стратегических расследований Нацполиции и столичная прокуратура.

Как установили правоохранители, организовал преступную деятельность владелец и директор частного предприятия, специализирующегося на строительстве дорог и автострад. Коммунальное предприятие заключило с этой фирмой договор о выполнении текущих ремонтных работ участка автодороги общего пользования государственного значения в Киевской области.

Однако было установлено, что в ходе проведения в 2019-2020 годах запланированных работ 64-летний владелец и директор подрядной организации вносил в официальную документацию недостоверные сведения об объемах выполненных работ и их качестве. Как следствие, государственному бюджету был нанесен ущерб в указанном размере, что подтвердила проведенная экспертиза.

16 августа на основании собранных доказательств руководителю предприятия сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Фигуранту может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании директору компании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители же проверяют причастность к схеме и других лиц.

Расследование ведут следователи Главного управления полиции в Киеве при оперативном сопровождении столичного управления ДСР Нацполиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним также, что недавно о подозрении по той же статье, а также ввиду служебной халатности и подделки документов было сообщено руководителям КП и частного предприятия в Киеве: все из-за хищения 4,7 миллиона гривен на текущем ремонте Чоколовского бульвара.