Воровали деньги на освещении улиц: родственницу Гончаренко с мужем-депутатом поймали на еще одной схеме (ФОТО)

Служба безопасности Украины и Главное управление полиции Одесской области задокументировали новые коррупционные преступления депутата Одесского областного совета и его супруги, ранее уже разоблаченных на рейдерском захвате земли в регионе.

Тогда СМИ, напомним, сообщали, что речь идет о троюродной сестре депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - Лесе Деревянко и депутате облсовета от этой же политсилы Николае Деревянко.

Как информируют в СБУ, в настоящее время установлены факты присвоения ими бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов. В частности, речь идет о подрядах на строительство детского сада и установке уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.

По данным следствия, за весь период фигуранты нанесли ущерб государству более чем на 24 миллиона гривен: действовали они в составе организованной преступной группы, в которую привлекли директора подконтрольной строительной компании и глав местных советов.

Отмечается, что депутат с супругой координировали заключение договоров между сельсоветами и подрядной организацией. Последняя получала средства, предусмотренные бюджетом на реализацию проектов.

Как уточняют в областной прокуратуре, в свой "бизнес-план" жена депутата привлекла главу одного из поселковых советов в бывшем Великомихайловском районе и директора подконтрольного ей предприятия-подрядчика. Таким образом дельцы только в данном случае завладели более чем 7 миллионами гривен.

В Главном же управлении полиции в Одесской области говорят об ущербе в рамках данного эпизода в 6 миллионов гривен и уточняют, что речь идет о Цербриковском поселковом совете, а события происходили в феврале-марте 2020 года.

Установлено, что в состав ОПГ входили руководящие лица поссовета и одесской строительной фирмы во главе с ее юристом с постоянными связями с должностными лицами областного совета.

Отмечается, что они обеспечивали беспрепятственное заключение договоров подряда, создавали видимость работ, вносили в отчетную документацию заведомо ложные сведения об их объемах и стоимости, получали средства на счет фирмы и затем обналичивали их.

На данный момент о подозрении сообщено только трем лицам - жене депутата облсовета, которую считают организатором схемы, директору стройфирмы и бывшему главе Цербриковского поссовета. Известно, что эту должность занимал Владимир Барнасевич (он же был избран главой расширенной Цербриковской общины на выборах в октябре 2020 года, но добровольно сложил полномочия уже в декабре 2021-го). Им инкриминируют:



- часть 5 статьи 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, повторно, организованной группой);



- часть 3 статьи 28, часть 1 статьи 366 (служебный подлог организованной группой);



- часть 3 статьи 28, части 1 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов организованной группой, в частности совершенная повторно).

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к описанной сделке.

В частности, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и депутата облсовета, которого тоже называют организатором преступной схемы, а также председателей сельсоветов, задействованных в схеме.