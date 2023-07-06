Крали гроші на освітленні вулиць: родичку Гончаренка з чоловіком-депутатом викрили на ще одній схемі (ФОТО)

Служба безпеки України та Головне управління поліції Одеської області задокументували нові корупційні злочини депутата Одеської обласної ради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні.

Тоді ЗМІ, нагадаємо, повідомляли, що йдеться про троюрідну сестру депутата Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка - Лесю Дерев’янко та депутата облради від цієї ж політсили Миколу Дерев’янка.

Як інформують в СБУ, наразі також встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, йдеться про підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області.

За даними слідства, за весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 мільйона гривень: діяли вони у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів місцевих рад.

Зазначається, що депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

Як уточнюють в обласній прокуратурі, до свого "бізнес-плану" дружина депутата залучила голову однієї з селищних рад у колишньому Великомихайлівському районі та директора підконтрольного їй підприємства-підрядника. У зазначений спосіб ділки лише в цьому випадку заволоділи понад 7 мільйонами гривень.

Натомість в Головному управлінні поліції Одеської області кажуть про збитки в рамках цього епізоду в 6 мільйонів гривень та уточнюють, що мова йде про Цербриківську селищну раду, а події відбувалися в лютому-березні 2020 році.

Встановлено, що до складу ОЗГ входили керівні особи селищної ради та одеської будівельної фірми на чолі з її юристкою зі сталими зв’язками з посадовими особами облради.

Зазначається, що вони забезпечували безперешкодне укладення договорів підряду, створювали видимість робіт, вносили у звітну документацію завідомо неправдиві відомості про їх обсяги та вартість, отримували кошти на рахунок фірми та переводили їх у готівку, яку привласнювали.

Наразі про підозру повідомлено лише трьом особам - дружині депутата облради, яку вважають організаторкою схеми, директору будфірми та колишньому голові Цербриківської селищної ради. Відомо, що цю посаду займав Володимир Барнасевич (він же був обраний головою розширеної Цербриківської громади на виборах в жовтні 2020 року, але добровільно склав повноваження вже в грудні 2021-го). Їм інкримінують:



- частину 5 статті 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою);



- частину 3 статті 28, частину 1 статті 366 (службове підроблення організованою групою);



- частину 3 статті 28, частини 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу (підроблення документів організованою групою, зокрема вчинене повторно).

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних описаної оборудки.

Зокрема, вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності й депутата облради, якого теж називають організатором злочинної схему, а також голів сільрад, що були задіяні в схемі.