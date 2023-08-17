Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині

Поліція викрила підприємця на завищенні вартості робіт з ремонту доріг у Київській області, що спричинило зайве витрачання з бюджету 6,3 мільйона гривень. Про це повідомляють департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та столична прокуратура.

Як встановили правоохоронці, організував злочинну діяльність власник та директор приватного підприємства, що спеціалізується на будівництві доріг та автострад. Комунальне підприємство уклало з цією фірмою договір на виконання поточних ремонтних робіт ділянки автодороги загального користування державного значення на Київщині.

Однак було встановлено, що під час проведення в 2019-2020 роках запланованих робіт 64-річний власник та директор підрядної організації вносив до офіційної документації недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їхньої якості. Як наслідок, державному бюджету було завдано збитків у зазначеному розмірі, що підтвердила проведена експертиза.

16 серпня на підставі зібраних доказів посадовій особі підприємства повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання директору підприємства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність до оборудки й інших осіб.

Розслідування здійснюють слідчі Головного управління поліції в Києві за оперативного супроводу столичного управління ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо також, що нещодавно про підозру за тією ж статтею, а також через службову недбалість та підроблення документів було повідомленно керівникам КП та приватного підприємства в Києві: все через розкрадання 4,7 мільйона гривень на поточному ремонті Чоколівського бульвару.