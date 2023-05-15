Цены на растворимый кофе растут во всем мире: в чем причина

В мире растет спрос на растворимый кофе, который считается дешевле зернового. В то же время из-за этого растет цена на него, также дорожает робуста, традиционно используемая для производства растворимого кофе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Исследователи приводят пример на крупнейшем рынке кофе в Европе - Германии. В стране за несколько лет растворимый кофе подорожал почти на 20%. Стремительный рост начали фиксировать в августе 2022 года.

На фоне продолжающегося роста цен на робусту Вьетнам — крупнейший в мире производитель — вероятно, собрал наименьший урожай за четыре года. Это, в частности, связано с тем, что фермеры сосредоточились на выращивании более прибыльных культур, таких как авокадо и дуриан. Таким образом производители пытаются справиться с ростом цен на удобрения после вторжения России в Украину.

Бразилия, второй по величине изготовитель робусты, прошла период засухи, а производство в Индонезии может пострадать после сильных дождей.

В то же время, за первые шесть месяцев текущего сезона в мире было экспортировано больше бобов робусты по сравнению с последними тремя годами — но темпы поставок были медленнее, что не позволило вовремя удовлетворить спрос.

Согласно данным Международной организации кофе, поставки с октября по март были примерно на 4% выше, чем за тот же период в 2021-2022 годах.

Напомним, в Украине заказ продуктов питания через онлайн-сервисы вырос на 16%. Самыми популярными позициями являются чай, со средним чеком в 530 грн и кофе, на который потребители тратят 930 грн.