Ціни на розчинну каву зростають у всьому світі: в чому причина

У світі зростає попит на розчинну каву, яка вважається більш дешевою за зернову. Водночас через це зростає ціна на неї, також дорожчає робуста, яку традиційно використовують для виробництва розчинної кави.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дослідники приводять приклад на найбільшому ринку кави в Європі — Німеччині. В країни за декілька років розчина кава подорожчала майже на 20%. Стрімке зростання почали фіксувати в серпні 2022 року.

На тлі триваючого зростання цін на робусту В’єтнам — найбільший у світі виробник — ймовірно, зібрав найменший урожай за чотири роки. Це, зокрема, пов'язано з тим, що фермери зосередилися на вирощувані більш прибуткових культур, таких як авокадо та дуріан. Таким чином виробники намагаються впоратися з зростанням цін на добрива після вторгнення Росії в Україну.

Бразилія, другий за величиною виробник робусти, пройшла період посухи, а виробництво в Індонезії може постраждати після сильних дощів.

Водночас за перші шість місяців поточного сезону загалом у світі було експортовано більше бобів робусти порівняно з останніми трьома роками — але темпи поставок були повільнішими, що не дозволило вчасно задовольнити попит.

Згідно з даними Міжнародної організації кави, поставки з жовтня по березень були приблизно на 4% вищими, ніж за той самий період у 2021-2022 роках.

Нагадаємо, в Україні замовлення продуктів харчування через онлайн сервіси зросло на 16%. Найпопулярнішими позиціями є чай, з середнім чеком у 530 грн та кава, на яку споживачі витрачають 930 грн.