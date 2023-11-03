Число бизнесов, имеющих ограничения в работе, за год упало с 53% до 23% - опрос ЕБА

По состоянию на октябрь в полном объеме работает 77% компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, свидетельствуют результаты ее опроса. В августе же полноценно работали 69%, а год назад лишь 44% компаний. Всего же 11-27 октября было опрошено 87 топ-менеджеров.

В свою очередь, количество бизнесов, имеющих ограничения в работе, сократилось, таким образом, до 23% (с 53% в октябре 2022 года). Наиболее распространенным ограничением остается сокращение географии деятельности компаний.

Количество компаний, которые в полном объеме выполняют свои обязательства по выплате заработных плат, оставалось стабильно высоким в 2023 году, увеличившись с 89% в начале года до текущих 93%.

При этом 14% выплачивают сотрудникам бонусы или авансовые выплаты. Количество предприятий, которые сокращают зарплаты сотрудникам или увольняют персонал, оставалось достаточно низким в течение всего года и сейчас составляет 5% и 3% соответственно.

Выросло и число компаний, поддерживающих собственных сотрудников в рядах Вооруженных сил Украины: сейчас таковых 66%. Для сравнения, в августе этот показатель составил 61%, а год назад – 57%.

51% компаний помогают им финансово, столько же – помогают собственной продукцией, по 21% – поставляют услуги и помогают медикаментами, 18% – поставляют средства защиты/обороны.

48% опрошенных компаний заявили о наличии финансовой "подушки" на период более года, 11% - на год, 28% - на полгода и 3% - на несколько месяцев. Только у 2% бизнесов отсутствуют какие-либо финансовые резервы.

Размер потерь их компании от войны 39% респондентов оценили до 1 миллиона долларов. 32% сообщили о потерях в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 14% – более 10 миллионов.

46% компаний сообщают о непосредственных потерях от боевых действий. Активы на оккупированных территориях остаются у 22% компаний - в большинстве своем это офисные и складские помещения, филиалы, производственные мощности и оборудование, земля, товары, автомобили и спецтехника.

У 53% опрошенных компаний количество работников в рядах ВСУ достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 25% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 5% - 20-30%.

В 45% предприятий сообщили, что среди мобилизованных или добровольцев есть критичные для его работы специалисты, в частности инженеры, IT-специалисты, специалисты по логистике, электрики, механики, операторы, руководители.

Кроме того, 53% компаний заявили, что для них сейчас актуальны программы страхования военных или политических рисков, хотя до полномасштабного вторжения России только 7% пользовались такими программами.

Более того, 39% бизнесов заявили, что они останутся актуальными и по завершении войны. В частности, к актуальным потребностям компании относят страхование активов (имущество, склады и товар, оборудование, недвижимость, производство, дебиторская задолженность), страхование новых инвестиций, страхование жизни, страхование логистики и цепочек поставок.

"Учитывая это, ЕБА будет продолжать работу с международными и отечественными партнерами по необходимости разработки и улучшения доступности таких программ, а также других инструментов, которые могут облегчить условия ведения бизнеса в это сложное время", - говорится в сообщении.

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