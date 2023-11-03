Кількість бізнесів, що мають обмеження у роботі, за рік скоротилася з 53% до 23% - опитування ЄБА

Станом на жовтень в повному обсязі працюють 77% компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, свідчать результати її опитування. У серпні ж повноцінно працювали 69%, а рік тому – лише 44% компаній. Всього 11-27 жовтня було опитано 87 топ-менеджерів.

В свою чергу, кількість бізнесів, що мають обмеження у роботі, скоротилася, таким чином, до 23% (з 53% у жовтні 2022 року). Найбільш поширеним обмеженням наразі залишається скорочення географії діяльності компаній.

Кількість компаній, що у повному обсязі виконують свої зобов’язання щодо виплати заробітних плат залишалась стабільно високою у 2023 році, збільшившись з 89% на початку року до поточних 93%.

При цьому 14% виплачують співробітникам бонуси чи авансові виплати. Кількість підприємств, що скорочують заробітні плати співробітникам чи звільняють персонал, залишалась доволі низькою протягом усього року і наразі складає 5% та 3% відповідно.

Зросла й кількість компаній, що підтримують власних співробітників у лавах Збройних сил України: наразі таких 66%. Для порівняння, у серпні цей показник становив 61%, а рік тому – 57%.

51% компаній допомагають їм фінансово, стільки ж - допомагають власною продукцією, по 21% – постачають послуги та допомагають медикаментами, 18% – постачають засоби захисту/оборони.

48% опитаних компаній заявили про наявність фінансової "подушки" на період більше року, 11% – на рік, 28% – на пів року, і 3% – на кілька місяців. Тільки у 2% бізнесів відсутні будь-які фінансові резерви.

Розмір втрат їхньої компанії від війни 39% респондентів оцінили до 1 мільйона доларів. 32% повідомили про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 14% – більше 10 мільйонів.

46% компаній повідомляють про безпосередні втрати від бойових дій. Активи на окупованих територіях залишаються у 22% компаній - здебільшого це офісні та складські приміщення, філіали, виробничі потужності та обладнання, земля, товари, автомобілі та спецтехніка.

У 53% опитаних компаній кількість працівників у лавах ЗСУ сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 25% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 5% – 20-30%.

У 45% підприємств повідомили, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для його роботи спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, спеціалісти з логістики, електрики, механіки, оператори, керівники.

Крім того, 53% компаній заявили, що для них наразі є актуальними програми страхування військових чи політичних ризиків, хоча до повномасштабного вторгнення Росії тільки 7% користувались такими програмами.

Більш того, 39% бізнесів заявили, що вони залишаться актуальними і після завершення війни. Зокрема, до актуальних потреб компанії відносять страхування активів (майно, склади та товар, обладнання, нерухомість, виробництво, дебіторська заборгованість), страхування нових інвестицій, страхування життя, страхування логістики та ланцюжків поставок.

"З огляду на це, ЄБА продовжуватиме роботу з міжнародними та вітчизняними партнерами щодо необхідності розробки та покращення доступності таких програм, а також інших інструментів, що можуть полегшити умови ведення бізнесу у цей складний час", - йдеться в повідомленні.

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