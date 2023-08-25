Доходы OnlyFans превысили $1 млрд: сколько получил владелец, который родился в Украине

Британский веб-сайт подписки для взрослых OnlyFans выплатил $338 млн своему владельцу Леониду Радвинскому после того, как доходы компании впервые превысили $1 млрд.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Дивиденды превысили уровень 2021 года, когда на фоне пандемии Covid-19 резко возрос спрос на OnlyFans. Тогда рожденный в Украине Радвинский получил $ 284 млн.

Отчет за 2022 год свидетельствовал о том, что 3,1 миллиона пользователей загружали видео на OnlyFans по сравнению с 2,1 миллиона за предыдущий год.

Количество подписчиков (следящих за создателями видео) за 2022 год возросло на 50 миллионов платных "поклонников", общее количество возросло до 239 миллионов. За год они потратили на сайте более $5,5 млрд.

Создатели, продающие свой контент на OnlyFans, получают 80% гонорара, тогда как сайт получает 20%.

Напомним, в Украине планируют декриминализировать порно. Над текстом законопроекта работала группа, в которую вошли правоохранительный комитет, BRDO и другие общественные организации, госорганы.

К порнографическому контенту относят видео, транслируемые на сервисе OnlyFans. Однако активисты отмечают, что люди, зарабатывающие на этой платформе, также поддерживают ВСУ. Кроме этого, именно этот сервис за первый квартал действия "налога на Google" уплатил в бюджет более $600 тыс.

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