Доходи OnlyFans перевищили $1 млрд: скільки отримав власник, який народився в Україні

Британський веб-сайт підписки для дорослих OnlyFans виплатив $338 млн своєму власнику Леоніду Радвінському після того, як доходи компанії вперше перевищили $1 млрд.

Про це повідомила британська газета The Telegraph.

Дивіденди перевищили рівень 2021 року, коли на тлі пандемії Covid-19 різкого зріс попит на OnlyFans. Тоді народжений в Україні Радвінський отримав $284 млн.

Звіт за 2022 рік свідчив про те, що 3,1 мільйона користувачів завантажували відео на OnlyFans, порівняно з 2,1 мільйона за попередній рік.

Кількість підписників (які слідкують за творцями відео) за 2022 рік зросла на 50 мільйонів платних "шанувальників", загальна кількість зросла до 239 мільйонів. За рік вони витратили на сайті понад $5,5 млрд.

Творці, які продають свій контент на OnlyFans, отримують 80% гонорару, тоді як сайт отримує 20%.

Нагадаємо, в Україні планують декриміналізувати порно. Над текстом законопроєкту працювала робоча група, до якої увійшли правоохоронний комітет, BRDO та інші громадські організації, держоргани.

До порнографічного контенту відносять відео, які транслюють на сервісі OnlyFans. Проте активісти зазначають, що люди, які заробляють на цій платформі також підтримують ЗСУ. Крім цього, саме цей сервіс за перший квартал дії "податку на Google" сплатив в бюджет більш ніж $600 тис.

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