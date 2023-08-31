- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
ЕБА призывает власти отказаться от создания единого фармрегулятора на базе именно Гослекслужбы: какие аргументы
Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти к созданию в Украине полностью нового регуляторного органа в фармацевтической сфере с "чистого листа", говорится в сообщении объединения.
Соответствующее обращение организация 29 августа направила к премьер-министру Денису Шмыгалю, министру здравоохранения Виктору Ляшко и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаила Радуцкого.
Ассоциация выражает недовольство заявлением Минздрава относительно намерений построения нового единого регулятора "на базе" Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, считая этот вопрос крайне срочным и значимым в рамках всей стратегии дальнейшего реформирования фармацевтической сферы и ее дальнейшей евроинтеграции.
Там отмечают необходимость создания нового единого органа госконтроля в фармсфере, предусмотренного законом о лекарственных средствах №2469-IX от 28 июля 2022 года, как исключительно независимого органа, что исключает его создание "на базе" любого из существующих органов или государственных предприятий .Подписывайтесь на наш YouTube канал
По убеждению экспертов ассоциации, базовый подход к созданию нового контролирующего органа в этой сфере должен быть четко определен в начале пути и обеспечивать построение нового органа на принципах прозрачности, открытости, беспристрастности и с учетом необходимости его построения как органа "нового образца".
"Такой подход должен предусматривать исключительную независимость такого органа и дальнейшее его функционирование как современного европейского института, крайне востребованного и долгожданного со стороны фармацевтического сообщества", - отмечают в ЕБА.
В то же время там выражают благодарность за поддержку инициативы по рассмотрению вопроса пересмотра сроков вступления в силу закона №2469-IX, что является необходимым условием старта работы нового органа, а также инициирование использования инструмента Twinning при его создании.
"Движение в направлении создания нового единого ОГК как независимого содержало бы важный политический сигнал для международных партнеров Украины и подтверждало бы беспристрастность со стороны органов государственной власти и истинное желание внедрить лучшие мировые практики регулирования и контроля в фармацевтической сфере", - считают в ассоциации.
Также, по ее мнению, это способствовало бы усилению готовности международного сообщества к продолжению оказания техническо-финансовой и экспертной помощи, в том числе по построению нового госоргана, получение которой называется желаемым и необходимым вкладом для ускорения евроинтеграционных процессов в Украине.
Также компании-члены комитета по здравоохранению ЕБА отмечают необходимость сохранения профессионального и экспертного потенциала при создании фармрегулятора, весомая часть которого относится к сфере регистрации лекарств и экспертизы материалов клинических испытаний.
Дополнительно бизнес просит обеспечить публичность обсуждения вопроса создания нового госоргана и вовлеченность национальных и международных партнеров в этот процесс, в том числе со стороны бизнес-сообщества, до момента принятия окончательных решений.
Источник фото: ua.depositphotos.com