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Электронная платформа поможет произвести релокацию украинского бизнеса
В Украине начала работать платформа, которая помогает переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место. Об этом сообщает Кабинет министров.
Платформа предназначена для:
- бизнеса, который подал заявки на релокацию;
- компаний, которые помогают предприятиям с релокацией;
- органов власти, обрабатывающих заявки на перемещение.
Подавать заявки на этой платформе могут как предприятия, которым необходимо перемещение, так и компании, готовые предоставить для них помещения или другие активы.
Напомним, после введения военного положения многие решения направлены на поддержку украинских граждан и бизнеса. Так, Верховная Рада отменила на время военного положения таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акциз при ввозе транспортных средств из-за границы для всех физлиц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время международный банкинг ELPASO отменил плату за открытие и ежемесячную комиссию на первые три месяца обслуживания бизнес-счета для европейских компаний граждан Украины.