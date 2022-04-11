Электронная платформа поможет произвести релокацию украинского бизнеса

В Украине начала работать платформа, которая помогает переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место. Об этом сообщает Кабинет министров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет переместить бизнес из горячих точек и продолжить его деятельность в более безопасном месте", — говорится в сообщении.

Платформа предназначена для:

бизнеса, который подал заявки на релокацию;

компаний, которые помогают предприятиям с релокацией;

органов власти, обрабатывающих заявки на перемещение.

Подавать заявки на этой платформе могут как предприятия, которым необходимо перемещение, так и компании, готовые предоставить для них помещения или другие активы.

Напомним, после введения военного положения многие решения направлены на поддержку украинских граждан и бизнеса. Так, Верховная Рада отменила на время военного положения таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акциз при ввозе транспортных средств из-за границы для всех физлиц.

В то же время международный банкинг ELPASO отменил плату за открытие и ежемесячную комиссию на первые три месяца обслуживания бизнес-счета для европейских компаний граждан Украины.