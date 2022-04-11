Електронна платформа допоможе зробити релокацію українського бізнесу

В Україні почала працювати платформа, яка допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій у безпечніше місце. Про це повідомляє Кабінет міністрів.

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"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновлювати роботу, піднімати економіку та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, яка допоможе перемістити бізнес із гарячих точок та продовжити його діяльність у безпечнішому місці", — йдеться у повідомленні.

Платформа призначена для:

бізнесу, що подав заявки на релокацію;

компаній, що допомагають підприємствам із релокацією;

органів влади, які опрацьовують заявки на переміщення.

Подавати заявки на цій платформі можуть підприємства, яким необхідно переміщення, так і компанії, які готові надати для них приміщення або інші активи.

Нагадаємо, після запровадження воєнного стану багато рішень направлено на підтримку українських громадян та бізнесу. Так, Верховна Рада скасувала на час воєнного стану мито, податок на додану вартість та акциз при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для всіх фізосіб.

Тим часом міжнародний банкінг ELPASO скасував плату за відкриття та щомісячну комісію на перші три місяці обслуговування бізнес-рахунку для європейських компаній громадян України.