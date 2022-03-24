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Бизнес
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Группа компаний EVO реорганизует бизнес и сокращает 40% персонала

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Бренд EVO вынужден заморозить ряд проектов. Фото: пресс-служба EVO

EVO вынуждена заморозить большинство проектов, число заказов по некоторым направлениям сократилось более чем в два раза. Об этом генеральный директор EVO Николай Палиенко сообщил в своем в Facebook.

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"Война нас застала в момент, когда мы максимально инвестировали в R&D и наши проекты, многие из которых были стартапами. Мы понимаем, что некоторые из них не будут нужны в военное и послевоенное время, а оставшиеся будут иметь значительно меньшие объемы", - заявил Палиенко.

В компании поставили на паузу маркетплейс для авторских товаров Crafta, продавцов которого пригласят в спецраздел маркетплейса Shafa. Остановится и развитие Rozetka.Travel, где остается только поддержка клиентов в отношениях с туроператорами.

Замораживается развитие C2C маркетплейса IZI, закрывается направление "Вчасно.POS", а проект Smarttouch переходит в режим поддержки.

Сворачиваются новые направления также в финтех-инфраструктуре группы EVO, где усилия будут сосредоточены на маркетплейсах и "Розетке".

"Наши маркетплейсы Prom, Bigl, Shafa и "Кабанчик" понемногу восстанавливают свои объемы, и с каждым днем ситуация становится лучше, и сейчас мы видим уровень заказов на уровне 25-45% от довоенного", — отметил Палиенко.

По его словам, пришлось начать процесс увольнения почти 40% команды — это около 450 человек.

"Мы планируем выплатить ту компенсацию, которую можем себе позволить, чтобы остальные бизнесы могли существовать в дальнейшем", — сказал гендиректор.

EVO — украинская продуктовая IT-компания, создающая маркетплейсы для онлайн-шопинга и заказа услуг.

Напомним, бизнес проводит массовую эвакуацию предприятий из зоны боевых действий — 300 компаний ждут своей очереди.

При этом Кабинет министров Украины поддержал решение о временной отмене мер государственного контроля и рыночного надзора за бизнесом на период военного положения.

Автор:
Сергей Горелов