Група компаній EVO реорганізує бізнес та скорочує 40% персоналу

EVO змушена заморозити більшість проектів, кількість замовлень за деякими напрямками скоротилася більш ніж удвічі. Про це генеральний директор EVO Микола Палієнко повідомив у своєму Facebook.

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"Війна нас застала в момент, коли ми максимально інвестували в R&D і наші проекти, багато з яких були стартапами. Ми розуміємо, що деякі з них не будуть потрібні у військовий та повоєнний час, а ті, хто залишиться, матимуть значно менші обсяги", - заявив Палієнко.

У компанії поставили на паузу маркетплейс для авторських товарів Crafta, продавців якого запросять до спецрозділу маркетплейсу Shafa. Зупиниться і розвиток Rozetka.Travel, де залишається лише підтримка клієнтів у відносинах із туроператорами.

Заморожується розвиток C2C маркетплейсу IZI, закривається напрямок "Вчасно.POS", а проект Smarttouch переходить у режим підтримки.

Звертаються нові напрямки також у фінтех-інфраструктурі групи EVO, де зусилля будуть зосереджені на маркетплейсах та "Розетці".

"Наші маркетплейси Prom, Bigl, Shafa та "Кабанчик" потроху відновлюють свої обсяги, і з кожним днем ситуація стає кращою, і зараз ми бачимо рівень замовлень на рівні 25-45% від довоєнного", - зазначив Палієнко.

За його словами, довелося розпочати процес звільнення майже 40% команди – це близько 450 осіб.

"Ми плануємо виплатити ту компенсацію, яку можемо собі дозволити, щоб решта бізнесів могла існувати надалі", - сказав гендиректор.

EVO - українська продуктова IT-компанія, що створює маркетплейси для онлайн-шопінгу та замовлення послуг.

Нагадаємо, бізнес проводить масову евакуацію підприємств із зони бойових дій — 300 компаній чекають на свою чергу.

При цьому Кабінет міністрів України підтримав рішення про тимчасове скасування заходів державного контролю та ринкового нагляду за бізнесом на період воєнного стану.