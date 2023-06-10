Из России решил уйти ведущий международный производитель гигиенических товаров

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity решил отказаться от бизнеса в России и прекратить деятельность в этой стране. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года (то есть до конца июня - Delo.ua)", - сказано в нем.

Отмечается, что компания начала работу над уходом с российского рынка в апреле прошлого года. Обесценение же своих российских активов в 2022 году Essity оценивает примерно в 1,7 миллиарда шведских крон (145 миллионов евро). Чистые продажи Essity в России составили в 2002 року примерно 2% от общего объема чистых продаж группы.

"О влиянии сделки на общий доход будет сообщено после завершения транзакции, однако не ожидается, что это окажет существенное финансовое влияние", - заключили в Essity.

Отметим, что Essity является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса, в том числе крупнейшим в Европе производителем туалетной бумаги. Также производит детские подгузники, женские прокладки, бумажные полотенца и прочие гигиенические товары.

Компания владеет такими брендами как TENA, Tork Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda и Zewa.

Ее продукция продается примерно в 150 странах мира, а численность сотрудников составляет около 48 тысяч. Чистый объем продаж Essity в 2022 году составил примерно 156 миллиардов шведских крон (15 миллиардов евро).

Напомним также, что в мае завершил продажу своего бизнеса в России немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены.