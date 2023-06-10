З Росії вирішив піти провідний міжнародний виробник гігієнічних товарів

Шведський виробник товарів для гігієни та здоров'я Essity вирішив відмовитися від бізнесу в Росії та припинити діяльність у цій країні. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Essity підписала угоду з покупцем, і тепер угоду схвалено російською владою. Очікується, що угоду буде завершено у другому кварталі 2023 року (тобто до кінця червня - Delo.ua)", - сказано в ній.

Зазначається, що компанія розпочала роботу над виходом з російського ринку у квітні минулого року. Знецінення ж своїх російських активів у 2022 році Essity оцінює приблизно 1,7 мільярда шведських крон (145 мільйонів євро). Чисті продажі Essity у Росії становили 2002 року приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів групи.

"Про вплив угоди на загальний дохід буде повідомлено після завершення транзакції, проте не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив", - вказали в Essity.

Зазначимо, що Essity є одним із найбільших виробників товарів повсякденного попиту, зокрема найбільшим у Європі виробником туалетного паперу. Також виробляє дитячі підгузки, жіночі прокладки, паперові рушники та інші гігієнічні товари.

Компанія володіє такими брендами як TENA, Tork Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda та Zewa.

Її продукція продається приблизно у 150 країнах світу, а чисельність співробітників складає близько 48 тисяч. Чистий обсяг продажів Essity у 2022 році становив приблизно 156 мільярдів шведських крон (15 мільярдів євро).

Нагадаємо також, що у травні завершив продаж свого бізнесу в Росії німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який займається виробництвом миючих засобів, косметики та засобів для гігієни.