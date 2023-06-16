Кабмин упростил ведение бизнеса в предоставлении услуг населению: какие послабления сделаны

Кабинет министров упростил ведение предпринимательской деятельности в сфере предоставления услуг населению. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства 16 июня.

Документ отменяет ряд регуляторных норм, утвержденных еще в 1994 году, а также изменяет некоторые права предпринимателей и требования к условиям ведения бизнеса в соответствии с актуальными потребностями.

В частности, внесенными в Правила бытового обслуживания населения изменениями отменяется необходимость согласования местными органами власти режима работы предприятий в сфере услуг.

Им предоставляется право устанавливать режим работы объектов предоставления услуг самостоятельно (кроме объектов коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, режим работы которых устанавливается исполнительными органами соответствующих советов). Также установлены права и обязанности исполнителей и потребителей при предоставлении бытовых услуг.

Кроме этого, исключена норма об обязательной сертификации услуг. В Минэкономики при этом напоминают, что государственная система сертификации прекратила существование еще в 2018 году.

Также документом предоставляется возможность потребителям рассчитываться за предоставленные услуги в безналичной форме, устанавливается требование обслуживать потребителей при предоставлении услуг на государственном языке или (по просьбе потребителя) на другом языке, приемлемом для сторон, и определяются некоторые другие особенности предоставления отдельных видов бытовых услуг.

"Правительство продолжает проводить последовательную политику дерегуляции украинской бизнес-среды. Мы отменяем утратившие актуальность документы, тормозящие развитие предпринимательства и мешающие инвестировать в украинскую экономику", - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Как подчеркнула чиновница, также возглавляющая межведомственную рабочую группу по дерегуляции, задачей власти является создание такой бизнес-среды, в которой предприниматели не будут тратить свою энергию и время на ненужную разрешительную документацию, а будут заниматься исключительно развитием своих предприятий.

Источник фото: ua.depositphotos.com