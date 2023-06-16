Кабмін спростив ведення бізнесу в наданні послуг населенню: які послаблення зроблено

Кабінет міністрів спростив ведення підприємницької діяльності у сфері надання послуг населенню. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідну постанову було затверджено на засіданні уряду 16 червня.

Документ скасовує ряд регуляторних норм, які були затверджені ще в 1994 році, а також змінює деякі права підприємців і вимоги до умов ведення бізнесу відповідно до потреб сьогодення.

Зокрема, внесеними до Правил побутового обслуговування населення змінами скасовується необхідність погодження місцевими органами влади режиму роботи підприємств у сфері послуг.

Їм надається право встановлювати режим роботи об’єктів надання послуг самостійно (крім об’єктів, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, режим роботи яких встановлюється виконавчими органами відповідних рад). Також встановлено права та обов’язки виконавців та споживачів при наданні побутових послуг.

Крім цього, виключено норму щодо обов’язкової сертифікації послуг. В Мінекономіки при цьому нагадують, що державна система сертифікації припинила існування ще в 2018 році.

Також документом надається можливість споживачам розраховуватись за надані послуги в безготівковій формі, встановлюється вимога обслуговувати при наданні послуг споживачів державною мовою, або (на прохання споживача) іншою мовою, прийнятною для сторін, та визначаються деякі інші особливості надання окремих видів побутових послуг.

"Уряд продовжує проводити послідовну політику дерегуляції українського бізнес-середовища. Ми скасовуємо документи, які втратили актуальність, гальмують розвиток підприємництва та заважають інвестувати в українську економіку", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Як підкреслила чиновниця, що також очолює міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, задачею влади є створення такого бізнес-середовища, в якому підприємці не будуть витрачати свою енергію та час на непотрібну дозвільну документацію, а займатимуться виключно розвитком своїх підприємств.

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