Радіоелектроніку можна буде завозити без дозволу: в Україні хочуть зменшити бюрократію в сфері зв'язку

Міжвідомча робоча група з дерегуляції 20 квітня рекомендувала скасувати більше 10% інструментів держрегулювання в сфері компетенції Нацкомісії у сферах електронної комунікації, радіочастотного спектру і поштового зв’язку та Держслужби спецзв’язку і захисту інформації, а решту - осучаснити.

Про це повідомляє Міністерство економіки, керівниця якого Юлія Свириденко є також співголовою зазначеної робочої групи. Зокрема, члени групи одностайно рекомендували скасувати всі три інструменти, передбачені Положенням про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об'єктів українського сегмента світового простору ідентифікаторів об'єктів:



- повідомлення про використання ідентифікатора об’єкта в Україні, призначеного національною реєструючою організацією ідентифікаторів об’єктів;

- реєстраційне свідоцтво про присвоєння ідентифікатора об'єкта;

- визначення організацій, які виконують функції національних реєструючих організацій, уповноважених виконувати управління та адміністрування українським сегментом світового простору ідентифікаторів об'єктів.

Як було зазначено під час засідання робочої групи, зазначені інструменти не передбачені чинним законом про електронні комунікації чи будь-яким іншим законом і, більш того, не використовуються на практиці.

Також рекомендовано скасувати, зокрема, дозвіл на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та дозвіл на реалізацію в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Причина для такої рекомендації вказана та ж сама.

Окрім цього, низку інструментів рекомендовано спростити, оцифрувати тощо, а деякі – перевести на повідомний принцип. Так, наприклад, запровадити повідомний принцип замість ліцензування запропоновано для ліцензій:



- на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці;

- на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності інформації усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю;

- на провадження господарської діяльності з виявлення закладних пристроїв;

- на провадження господарської діяльності з розроблення і складення конструкторської та іншої технічної документації, виробництво криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації і так далі.

"Пройдено певний етап роботи міжвідомчої групи, своєрідний "екватор": ми переглянули більше половини інструментів, якими опікуються центральні органи виконавчої влади. Близько третини з переглянутих інструментів має бути скасовано, по іншим необхідно провести роботу з реінженірінгу, спрощенню, цифровізації. Рухаємося далі", - зазначила за підсумками засідання Свириденко.

Нагадаємо, що вказану МРГ було створено 13 січня. Окрім Свириденко, її очолює також інший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби, також до її роботи залучені експерти Офісу ефективного регулювання.

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