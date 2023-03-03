Міністерству інфраструктури пропонують скасувати або осучаснити третину дозволів у транспортній сфері

Міжвідомча робоча група з дерегуляції, яку очолюють міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пропонує уряду скасувати або осучаснити майже третину інструментів держрегулювання у транспортній сфері. Про це повідомляє Мінекономіки.

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Зазначається, що група проаналізувала понад 150 інструментів, які перебувають в компетенції Мінінфраструктури та підпорядкованих йому органів центральної влади.

У Мінекономіки зазначили, що це складні сфери, адже значна частина інструментів передбачена міжнародним правом та відповідними угодами. Йдеться про безпеку судноплавства, повітряного сполучення і інші важливі напрямки.

"Тим не менш, спрощення та оптимізація можливі й у даних сферах, і ми запропонували такі кроки", – зазначила Свириденко.

Зокрема, з проаналізованих чинних інструментів 75% стосуються авіаційної галузі та судноплавства, а 16% – безпеки на транспорті.

Нагадаємо, що в січні Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Група сформувала, зокрема, пропозиції щодо скасування чи оптимізації інструментів держрегулювання зі сфери компетенції Мінекономіки. Згодом у відомстві повідомили, що готові скасувати 47% ліцензій і дозволів, які регулюють господарську діяльність.