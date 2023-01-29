Мінінфраструктури ініціювало аудит допомоги США для проєктів відновлення від U.S. GAO

Міністерство інфраструктури України запропонувало створити механізм з аудиту допомоги США для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO/Рахункова палата США). Про це 29 січня в Facebook повідомив очільник відомства Олександр Кубраков.

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Він пояснив, що пропонується продублювати механізм, який обговорювали інспектори Міноборони, Державного департаменту США та USAID (Office of Inspector General). Йдеться про процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови.

"Сподіваюся, це стане додатковим дієвим інструментом для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів", — вважає Кубраков.

Він зауважив, що в рамках процесу напрацювання механізмів для аудиту допомоги Кабінет міністрів нещодавно реорганізував Державне агентство інфраструктурних проектів шляхом його приєднання до Державного агентства автомобільних доріг. Новостворений орган називається Державним агентствоом відновлення та розвитку інфраструктури, його очолив ексзаступник Кубракова Мустафа Найємє.

Його основна ціл наразі - опрацювання механізму координації та підзвітності донорської допомоги, зокрема і через імплементацію процедур закупівель міжнародних фінансових інституцій.

Нагадаємо, що напередодні виявилося, що в Києві перебувають американські аудитори, щоб переконатися, що військова допомога Україні не перенаправляється. Водночас Державний департамент заявив, що йому невідомо про якийсь зв'язок допомоги США з корупційним скандалом в українському уряді, який спричинив відставку заступника міністра оборони країни.