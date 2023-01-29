Мининфраструктуры инициировало аудит помощи США для проектов восстановления от US GAO

Министерство инфраструктуры Украины предложило создать механизм по аудиту помощи США для проектов восстановления совместно с US Government Accountability Office (US GAO/Счетная палата США). Об этом 29 января в Facebook сообщил глава ведомства Александр Кубраков.

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Он пояснил, что предлагается продублировать механизм, обсуждаемый инспекторами Минобороны, Государственным департаментом США и USAID (Office of Inspector General). Речь идет о процедурах прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления, в том числе послевоенного.

"Надеюсь, это станет дополнительным действенным инструментом для обеспечения прозрачности использования помощи от партнеров", - считает Кубраков.

Он отметил, что в рамках процесс наработки механизмов для аудита помощи Кабинет министров недавно реорганизовал Государственное агентство инфраструктурных проектов путем его присоединения к Государственному агентству автомобильных дорог. Новый орган называется Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, его возглавил экс-заместитель Кубракова Мустафа Найеме.

Его основная цель - проработка механизма координации и подотчетности донорской помощи, в том числе и через имплементацию процедур закупок международных финансовых институций.

Напомним, накануне оказалось, что в Киеве находятся американские аудиторы, чтобы убедиться, что военная помощь Украине не перенаправляется. В то же время Государственный департамент заявил, что ему неизвестно о какой-либо связи помощи США с коррупционным скандалом в украинском правительстве, повлекшем отставку заместителя министра обороны страны.