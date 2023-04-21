Радиоэлектронику можно будет завозить без разрешения: в Украине хотят уменьшить бюрократию в сфере связи

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции 20 апреля рекомендовала отменить более 10% инструментов госрегулирования в сфере компетенции Нацкомиссии в области электронной коммуникации, радиочастотного спектра и почтовой связи и Госслужбы спецсвязи и защиты информации, а остальные - осовременить.

Об этом сообщает Министерство экономики, руководительница которого Юлия Свириденко также является сопредседателем указанной рабочей группы. В частности, члены группы единогласно рекомендовали отменить все три инструмента, предусмотренные Положением о порядке формирования пространства идентификационных кодов объектов украинского сегмента мирового пространства идентификаторов объектов:



- уведомление об использовании идентификатора объекта в Украине, назначенного национальной регистрирующей организацией идентификаторов объектов;

- регистрационное свидетельство о присвоении идентификатора объекта;

- определение организаций, выполняющих функции национальных регистрирующих организаций, уполномоченных управлять и администрировать украинский сегмент мирового пространства идентификаторов объектов.

Как было отмечено на заседании рабочей группы, указанные инструменты не предусмотрены действующим законом об электронных коммуникациях или каким-либо другим законом и, более того, не используются на практике.

Также рекомендуется отменить, в частности, разрешение на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств и разрешение на реализацию в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств. Причина для такой рекомендации указана та же.

Кроме этого, ряд инструментов рекомендуется упростить, оцифровать и так далее, а некоторые – перевести на уведомительный принцип. Так, например, ввести уведомительный принцип вместо лицензирования предложено для лицензий:



- на осуществление хозяйственной деятельности по оценке защищенности информации, не составляющей государственной тайны;

- на ведение хозяйственной деятельности по оценке защищенности информации всех видов, в том числе информации, составляющей государственную тайну;

- на ведение хозяйственной деятельности по выявлению закладных устройств;

- на ведение хозяйственной деятельности по разработке и составлению конструкторской и другой технической документации, производство криптосистем и средств криптографической защиты информации и так далее.

"Пройден определенный этап работы межведомственной группы, своеобразный "экватор": мы просмотрели более половины инструментов, которыми опекаются центральные органы исполнительной власти. Около трети из пересмотренных инструментов должно быть отменено, по другим необходимо провести работу по реинженирингу, упрощению, цифровизации. Движемся дальше", – отметила по итогам заседания Свириденко.

Напомним, что указанная МРГ была создана 13 января. Кроме Свириденко ее возглавляет также другой вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В группу вошли, в частности, представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, регуляторной службы, а также к ее работе привлечены эксперты Офиса эффективного регулирования.

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