Какие ошибки допускал бизнес в финансовых отчетах за 2023 год

По данным Госстата, в 2023 году компании подали более 400 тысяч финансовых отчетностей. Из них 0,6% документов содержат ошибки.

Об этом сообщает "Опендатабот", который проанализировал, какие бизнесы чаще всего допускают ошибки в финотчетности и обнаружил топ самых распространенных погрешностей.

ТОП популярных ПО

По данным аналитиков, почти половину финансовых отчетов украинский бизнес предоставил через программное обеспечение (ПО) MEDOC - 214 тыс. или 53,6%.

На втором месте Кабинет налогоплательщика почти 125 тыс. или 31,2%. Значительно меньшая доля выпала на сервисы Соната и Арт-Отчет Pro – всего 4,3% и 3% соответственно.

Основные ошибки в финансовых отчетах

Как сообщают в "Опендатаботе", общее количество документов с ошибками составило 2,6 тыс. - это 0,6% от общего количества отчетов.

"Стоит заметить, что количество ошибок в различных сервисах также отличалось: например, у MEDOC и CABINET — 0,7% и 0,5% соответственно. А вот у FZ, которой воспользовалось лишь около 2 тысяч компаний, процент погрешностей выше — 3, 9%", – подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что основной ошибкой является размещение отчета в гривнах, а не тысячах.

"Среди типов бизнеса на обслуживающие кооперативы приходится 23,5% от общего количества таких ошибок - это абсолютный рекорд. В то же время общества с ограниченной ответственностью (ООО) и профсоюзы являются лидерами среди неточностей с долями - 9,6% и 6,7% соответственно", - отмечают в "Опендатаботе".

Аналитики отмечают, что погрешности в финансовой отчетности, прежде всего, создают проблемы для самой компании — от внимания налоговиков до сложностей с привлечением дополнительного финансирования от банков.

"Опендатабот тщательно проверяет все отчеты, чтобы ошибки в декларациях не влияли на расчет трендов экономики или рейтингов. Госстат регулярно публикует сданную отчетность — следовательно, допустивший ошибки бизнес может пересдать и обновить свои данные", - комментирует основатель "Опендатабота" Алексей Иванкин.

Отметим, что Государственная налоговая служба обновила свой перечень проверок в этом году и добавила к нему новые компании. В общей сложности более 3,2 тысяч компаний попали в этот список. 9 компаний из обновленного перечня входят в Индекс "Опендатабота" как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией.