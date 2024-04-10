Які помилки допускав бізнес у фінансових звітах за 2023 рік

За даними Держстату, у 2023 році компанії подали понад 400 тисячі фінансових звітностей. З них 0,6% документів містять помилки.

Про це повідомляє "Опендатабот", який проаналізував, які бізнеси найчастіше припускаються помилок у фінзвітності та виявив топ найпоширеніших похибок.

ТОП популярних ПЗ

За даними аналітиків, майже половину фінансових звітів український бізнес подав через програмне забезпечення (ПЗ) MEDOC — 214 тис. або 53,6%.

На другому місці Кабінет платника податків ДПА — майже 125 тис. або 31,2%. Значно менша частка випала на сервіси Соната та Арт-Звіт Pro — всього 4,3% та 3% відповідно.

Основні помилки у фінансових звітах

Як повідомляють в "Опендатабот", загальна кількість документів з помилками склала 2,6 тис. — це 0,6% від загальної кількості звітів.

"Варто зауважити, що кількість помилок у різних сервісах також різнилась: наприклад, у MEDOC та CABINET — 0,7% та 0,5% відповідно. А от у FZ, якою скористалося лише близько 2 тисяч компаній, відсоток похибок вищий — 3,9%", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що основною помилкою є розміщення звіту в гривнях, а не в тисячах.

"Серед типів бізнесу на обслуговуючі кооперативи припадає 23,5% від загальної кількості таких помилок — це абсолютний рекорд. Натомість товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та профспілки є лідерами серед неточностей з частками — 9,6% та 6,7% відповідно", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики наголошують, що похибки у фінансовій звітності, перш за все, створюють проблеми для самої компанії — від уваги Податкової до складнощів із залученням додаткового фінансування від банків.

Опендатабот ретельно перевіряє всі звіти, для того щоб помилки в деклараціях не впливали на розрахунок трендів економіки або рейтингів. Держстат регулярно публікує здану звітність — отже, бізнес, що припустився помилок, може перездати та оновити свої дані", - коментує засновник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Зауважимо, Державна податкова служба оновила свій перелік перевірок цьогоріч та додала до нього нові компанії. Загалом понад 3,2 тисячі компаній потрапили до цього списку. 9 компаній з оновленого переліку входять до Індексу “Опендатабота” як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.