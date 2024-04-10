Китайская компания по производству цемента подешевела на 99% за 15 минут

Китайский производитель цемента China Tianrui Group Cement Co. остановил торговлю акциями после того, как за 15 минут потерял 99% рыночной стоимости.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что китайская компания оказалась в центре внимания после того, как в среду 10 апреля она прекратила торговлю акциями после распродажи, которая почти уничтожила всю ее рыночную стоимость за последние 15 минут предыдущей сессии. При этом в компании заявили, что торговля акциями остановлена в ожидании объявления, связанного с инсайдерской информацией.

Акции компании Tianrui упали на 99% примерно до 0,05 гонконгских долларов, в результате чего ее рыночная капитализация сократилась до 141 млн гонконгских долларов (18 млн долларов США). При распродаже около 281 млн акций, или треть акций фирмы, находящихся в свободном обращении, перешли из рук в руки. Из этой суммы более 80 млн акций было продано за последние несколько минут сессии, известной как заключительный аукцион.

В издании отмечают, что резкое падение акций Tianrui является напоминанием о рисках, связанных с малоизвестными китайскими фирмами с высокой концентрацией акционеров и занимающимися такими методами финансирования, как использование акций как залог долга. Проблемы убыточной компании также возникли в то время, когда беспрецедентный жилищный кризис вызвал повышенное напряжение среди застройщиков и строительных фирм страны.

Зарегистрированная в Гонконге в 2011 году компания имеет годовую производственную мощность около 58 млн тонн цемента, при этом ее бизнес в основном сосредоточен на центральном и северном Китае, согласно информации на официальном сайте. Компания также заявила, что ее продукция используется в крупных внутренних инфраструктурных проектах, таких как высокоскоростные железнодорожные линии.

Согласно отчету, представленному в январе, контролирующий акционер Tianrui Ли Люфа и его супруга совместно владеют примерно 70% компании. Производитель цемента также объявил тогда, что он заложил 97 млн акций, или 3,3% от общей суммы для обеспечения 12-месячного кредита на сумму до 166,5 млн юаней.

В 2023 году Tianrui получила чистый убыток в 634 млн юаней ($87,7 млн) по сравнению с прибылью в 449 млн юаней в 2022 году. В качестве причин компания назвала слабый спрос, вызванный спадом на рынке недвижимости в Китае, усиление рыночной конкуренции и высокие затраты на сырье.

Напомним, 2 апреля компания Tesla миллиардера Илона Маска сообщила об объемах поставок в I квартале, не оправдавших ожиданий инвесторов. После публикации отчета акции компании упали на 5,2%, снизив рыночную стоимость изготовителя электромобилей на $30 млрд.

Также стало известно, что после того, как США объявили об ограничении экспорта микросхем в Китай, акции американской компании Nvidia упали на 4,7%.

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