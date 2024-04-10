Китайська компанія з виробництва цементу подешевшала на 99% за 15 хвилин

Китайський виробник цементу China Tianrui Group Cement Co. зупинив торгівлю акціями після того, як протягом 15 хвилин втратив 99% ринкової вартості.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що китайська компанія опинилася в центрі уваги після того, як у середу 10 квітня вона припинила торгівлю акціями після розпродажу, який майже знищив усю її ринкову вартість за останні 15 хвилин попередньої сесії. При цьому у компанії заявили, що торгівлю акціями зупинено в очікуванні оголошення, пов'язаного з інсайдерською інформацією.

Акції компанії Tianrui впали на 99% приблизно до 0,05 гонконгських доларів, внаслідок чого її ринкова капіталізація скоротилася до 141 млн гонконгських доларів (18 млн доларів США). Під час розпродажу близько 281 млн акцій, або третина акцій фірми, що перебувають у вільному обігу, перейшли з рук в руки. З цієї суми понад 80 млн акцій було продано протягом останніх кількох хвилин сесії, відомої як заключний аукціон.

У виданні зазначають, що різке падіння акцій Tianrui є нагадуванням про ризики, пов'язані з маловідомими китайськими фірмами з високою концентрацією акціонерів та тими, що займаються такими методами фінансування, як використання акцій як застава боргу. Проблеми збиткової компанії також виникли у той час, коли безпрецедентна житлова криза викликала підвищену напругу серед забудовників та будівельних фірм країни.

Зареєстрована в Гонконгу в 2011 році компанія має річну виробничу потужність близько 58 мільйонів тонн цементу, при цьому її бізнес в основному зосереджений на центральному та північному Китаї, згідно з інформацією на офіційному сайті. Компанія також заявила, що її продукція використовується у великих внутрішніх інфраструктурних проєктах, таких як високошвидкісні залізничні лінії.

Згідно зі звітом, поданим у січні, контролюючий акціонер Tianrui Лі Люфа та його дружина спільно володіють приблизно 70% компанії. Виробник цементу також оголосив тоді, що він заклав 97 млн акцій, або 3,3% від загальної суми для забезпечення 12-місячного кредиту на суму до 166,5 млн юанів.

У 2023 році Tianrui отримала чистий збиток у 634 млн юанів ($87,7 млн) порівняно з прибутком у 449 млн юанів у 2022 році. У якості причин компанія назвала слабкий попит, викликаний спадом на ринку нерухомості в Китаї, посилення ринкової конкуренції та високі витрати на сировину.

Нагадаємо, 2 квітня компанія Tesla мільярдера Ілона Маска повідомила про обсяги поставок у І кварталі, які не виправдали очікувань інвесторів. Після публікації звіту акції компанії впали на 5,2%, знизивши ринкову вартість виробника електромобілів на $30 млрд.

Також стало відомо, що після того, як США оголосили про обмеження експорту мікросхем до Китаю, акції американської компанії Nvidia впали на 4,7%.

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