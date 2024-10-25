Крупнейший в мире производитель ветряных турбин увеличил квартальную прибыль в 43 раза

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин Goldwind Science & Technology сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале до 405,3 млн юаней ($56,9 млн). Это в 43 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом пишет Вloomberg.

Выручка выросла на 52% по сравнению с предыдущим годом до 15,6 млрд юаней благодаря более низким производственным затратам и быстрому созданию Китаем чистой энергии.

За 9 месяцев 24 года в Китае было зафиксировано 39,1 ГВт новых сетевых подключений, что на 16,8% больше, чем в прошлом году. По состоянию на конец сентября 2024 г. общая мощность подключенной к сети ветроэлектростанции Китая составляла 479,6 ГВт, что занимает 15,2% в структуре электроэнергии Китая, тогда как тепловая энергетика составляла 44,9%.

В Китае есть крупнейший в мире рынок ветряной энергии, по меньшей мере, 10 крупных игроков постоянно снижают цены на турбины. Многие из них наращивают продажи за рубежом, чтобы извлечь выгоду от своего конкурентного преимущества, а Goldwind является крупнейшим экспортером турбин среди китайских аналогов.

Рентабельность компании также выиграла падение стоимости стали, основного материала для ее продукции, сообщает Bloomberg Intelligence.

Успех Goldwind подкрепляется ведущей в мире экспансией возобновляемой энергетики Китая. Страна установила 39,1 гигаватт ветроэлектростанций за первые девять месяцев года по сравнению с 33,5 гигаваттами за тот же период в 2023 году.

Добавим, к "зеленым" источникам энергетики относят солнечную, ветровую и гидроэнергетику (и гидротермальную). Однако Европейский парламент проголосовал за включение ядерной энергии в перечень "зеленых" технологий, указанных в законе ЕС о промышленности с нулевым уровнем выбросов.

В 2022 году Европейский союз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от газа. Однако переход от ископаемых видов топлива был приостановлен из-за кризиса в электроэнергетической системе Европы, вызванной, в частности, засухой.